Un catanese nominato arcivescovo di Cagliari: incarico a Monsignor Baturi

Monsignore Giuseppe Baturi, catanese, è il nuovo arcivescovo metropolita di Cagliari. Ne ha dato l'annuncio Papa Francesco, dando così un'ulteriore gioia alla chiesa siciliana dopo la nomina di don Corrado Lorefice.

Giuseppe Baturi, 55 anni, attualmente è sottosegretario della Conferenza Episcopale Italiana. Sostituirà l'arcivescovo Arrigo Miglio che ha lasciato l'incarico a Cagliari per i limiti di età.

"La Chiesa di Catania, mentre esulta perché ancora una volta Papa Francesco sceglie un suo presbitero per l'episcopato - ha commentato ieri l'attuale arcivescovo di Catania, Salvatore Cristina - esprime viva gratitudine a monsignor Baturi per il ministero svolto con esemplare generosità ed invoca su di lui ogni benedizione del Signore per la nuova missione affidatagli".

