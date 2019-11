Si arrampica sul balcone per prendere la droga da vendere: un arresto a Catania

Un 25enne gambiano Lamin Jaiteh, è stato arrestato dai carabinieri per spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Di volta in volta si arrampicava sul balcone di una abitazione privata, in via Zara, dove nascondeva la droga che vendeva ai clienti che ne avevano fatto richiesta in via Buda. I carabinieri hanno osservato i movimenti del giovane e, dopo una concitata colluttazione, sono riusciti a bloccarlo ed ammanettarlo.

Sul balcone i militari hanno trovato e sequestrato circa 80 grammi di marijuana, suddivisa in 35 dosi, mentre la rimanente sostanza era ancora da imbustare, nonché una banconota da 20 euro trovata nella tasca dei jeans del pusher. L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato trattenuto in camera di sicurezza.

