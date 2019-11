Gasolio sulla strada, chiusa provvisoriamente la statale Catanese all'altezza di Regalbuto

Il gasolio si riversa per strada e la statale 121 ‘Catanese’ viene chiusa provvisoriamente al traffico in entrambe le direzioni dal km 57 al km 59 all’altezza del comune di Regalbuto in provincia di Enna.

La limitazione è stata necessaria per consentire la pulizia della strada causa della presenza di gasolio caduto sulla carreggiata dalla stazione di rifornimento.

Sul posto sono presenti le Forze dell’Ordine e il personale Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

