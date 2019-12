Catania, operazione antidroga a Librino: 2 arresti e una denuncia

Un 22enne catanese, Marco Francesco Gagliano, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Insieme a lui è stato denunciato, per stesse motivazioni, un 17enne che lo aiutava.

I due, in occasione del passaggio della pattuglia in viale Nitta, avevano cercato di nascondersi ma i militari insospettiti dall'atteggiamento li hanno fermati. Sono stati trovati e sequestrati circa 30 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi e 140 euro ritenuti provento dell’attività illecita.

Mentre stavano fermando i pusher, i carabinieri hanno riconosciuto Valentino Platania che, nonostante fosse ristretto agli arresti domiciliari per reati in materia di droga, passeggiava tranquillamente osservando con curiosità l’operato dei Carabinieri.

Gli arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

