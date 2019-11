Catania, getta la marijuana sul tetto per evitare l’arresto

Il 18enne Alagie Camara, cittadino extracomunitario di origine gambiane, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Il giovane era stato notato dai militari di pattuglia in via Rocchetti, angolo con via Di Prima, mentre scambiava con più acquirenti piccoli involucri in cambio di banconote.

All’arrivo dei militari i clienti sono fuggiti mentre il gambiano ha gettato sul tetto di un’abitazione un involucro che, recuperato immediatamente dai militari, conteneva 15 grammi di marijuana.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato tradotto nel carcere di Catania Piazza Lanza.

