Pusher gambiano fermato a Catania

Il 20enne gambiano Mohamed Traoure è stato fermato e arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale in via Buda, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari, durante un controllo nel quartiere di San Berillo, hanno notato un extracomunitario che, notandoli, è fuggito. È scattato un inseguimento e il giovane è stato poi bloccato e sottoposto a perquisizione dai militari.

Addosso aveva circa 40 grammi di marijuana già suddivisa in dosi, 400 euro, in banconote di piccolo taglio, presumibilmente incassati dalla pregressa vendita della droga.

La droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre l’arrestato è stato associato al carcere catanese di Piazza Lanza.

