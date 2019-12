Incendio in casa vicino alla base di Sigonella, una ragazza in gravi condizioni

Un incendio è divampato in un’abitazione fuori dalla base aereonautica di Sigonella, tra Siracusa e Catania provocando due feriti tra cui una ragazza romena di 21 anni che sarebbe in gravi condizioni. Le squadre dei vigili del fuoco sono in azione per spegnere le fiamme. Le due persone ferite sono state prese dai vigili del fuoco con l'autoscala. I carabinieri sono sul posto.

La ragazza ha ustioni su tutto il corpo è stata portata nell’ospedale Cannizzaro a Catania ed è ricoverata nel reparto di Rianimazione. La prognosi è riservata. I vigili del fuoco continuano a lavorare per spegnere le fiamme.

