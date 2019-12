Sorpresa a Biancavilla, scopre di essere incinta poco prima del parto

Partorisce ma non sapeva di essere incinta. Una giovane donna di Biancavilla, in provincia di Catania, ha scoperto di aspettare un bambino solo poco prima del parto.

Come confermato dall'Asp di Catania, la donna, per tutto il periodo della gestazione, non aveva avuto alcun sintomo che potesse far pensare ad un gravidanza. Ad accorgersi della dolce attesa della giovane mamma i medici dell'ospedale di Biancavilla nel corso di regolari controlli.

La donna, già madre di altri figli, avrebbe ricevuto la notizia poco prima di partorire. Prontamente ricoverata, attraverso un parto spontaneo, ha dato alla luce un maschietto. Sia la mamma che il neonato stanno bene.

© Riproduzione riservata