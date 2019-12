Scopre di essere incinta prima del parto: ma la bambina è morta

Non ce l'ha fatta la bambina nata a Biancavilla da una donna che non sapeva di essere incinta. La bimba era stata trasferita all'ospedale San Marco di Catania per il sopraggiungere di alcune complicanze. La situazione poi è precipitata.

La donna ha scoperto di essere incinta poco prima del parto e avrebbe continuato ad avere le mestruazioni. La giovane non era alla sua prima gravidanza e ha riferito di non aver alcuni sintomo che potesse far pensare a una gravidanza. Ad accorgersi dell'attesa sono stati i medici dell'ospedale di Biancavilla nel corso di regolari controlli.

Dopo essere stata ricoverata, ha dato alla luce una bambina le cui condizioni di salute si sono aggravate fino a precipitare nelle ultime ore.

