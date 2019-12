Consegnava botti illegali in auto con le sue bimbe, uomo denunciato a Catania

Militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno sequestrato in un garage del rione San Leone, adibito a deposito clandestino, oltre 100 manufatti esplosivi artigianali illegali del tipo "cipolle" e altri artifici pirotecnici irregolari per complessivi 48 chilogrammi. Ad occuparsi della consegna dei botti illegale era un italiano che effettuava il tutto utilizzando la sua auto, mettendo in serio pericolo l'incolumità delle sue bambine a bordo.

Le merci, accatastate all'interno del garage sprovvisto di dispositivi antincendio e caratterizzato dalla presenza di possibili fonti di innesco, costituivano un potenziale pericolo per l'incolumità delle famiglie che vivono nell'edificio privato.

Al termine dell'intervento, effettuato in ambito di appositi controlli attuati in vista delle festività natalizie, i militari hanno sequestrato il materiale pirotecnico e denunciato il responsabile alla Procura per commercio abusivo ed omessa denuncia della detenzione di materie esplodenti.

