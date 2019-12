Catania, giornata del microchip gratuito contro il randagismo: iscritti 38 cani

Sono stati 38 i cani microchippati gratuitamente e a cui è stata offerta assistenza con antiparassitari e vermifughi a Catania in occasione della “Giornata del microchip gratuito” contro il randagismo che si è svolta sabato 14 dicembre. Fortemente voluta dal commissario straordinario della Sezione Enpa di Catania, Meir Levy, l’iniziativa dell’Enpa di Catania è stata resa possibile grazie alla collaborazione con il Comune di Catania e la Asp Catania. “Si tratta – afferma Levy - di un primo, necessario intervento per contrastare il randagismo, ed è un obbligo di legge: l’iscrizione all’ Anagrafe canina è una necessità per tutelare gli animali oltre a essere un dovere etico”.

“Siamo molto soddisfatti per la partecipazione che abbiamo avuto – continua il commissario della Sezione catanese dell’Enpa – e continueremo a lavorare su questa strada perché in questo territorio la situazione del randagismo è molto critica. Un ringraziamento speciale va all'assessore comunale con delega al Benessere animale, Michele Cristaldi che ha dimostrato molta sensibilità per gli animali e attenzione per il nuovo corso della Sezione Enpa di Catania. E grazie a tutti i volontari che hanno reso possibile la giornata, in particolare Stefania Raineri e Giusy Indelicato per aver co-organizzato in pochi giorni la manifestazione”.

In piazza, oltre ai trentotto microchip applicati, l’Ente Nazionale Protezione Animali ha prestato assistenza con antiparassitari e vermifughi a piccoli bisognosi e dato la possibilità di sterilizzazioni con il progetto "Meticci di famiglia" della Rete Solidale Enpa.

