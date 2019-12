Spacciava marjiuana a domicilio, pusher in manette a Catania

Consegnava a domicilio le dosi di marijuana ordinate dai "clienti". È finito in manette un pusher di 20 anni, Danilo Caniglia, accusato del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il giovane, sospettato, è stato bloccato in viale Vittorio Veneto e sottoposto a perquisizione con la quale è stato possibile rinvenire una piccola quantità di marijuana. La ricerca dei militari è proseguita nella casa del 20enne dove sono state rinvenute 18 dosi di marijuana, del peso di 320 grammi, già pronte per la vendita, 35 grammi di hashish, un bilancino di precisione e tutto il materiale occorrente per il confezionamento della droga.

L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima.

© Riproduzione riservata