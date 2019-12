Terremoto, torna a tremare la terra sull'Etna: scossa di 2.5

Una nuova scossa di terremoto è stata registrata questa mattina alle 7.54 nel versante orientale dell'Etna. Il sisma di magnitudo locale pari a 2.5 è stato registrato dalle Stazioni della Rete Sismica dell'Osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, localizzato a 0.8 km Sud Est da Milo (CT) ad una profondità di 7.0 km.

Le popolazioni delle tre località più vicine all'epicentro, in ordine di distanza, Milo (0.8 km), Zafferana Etnea (2.9 km) e Sant'Alfio (3.5 km) hanno chiaramente avvertito il sisma vista la poca profondità. L'evento potrebbe essere collegato all'attività in corso sul vulcano attivo più grande d'Europa e tra i più attivi nel mondo. Non risultano danni a persone o cose.

