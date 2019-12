Sequestrati in una casa di Belpasso venti grammi di cocaina già suddivisi in dosi e un lungo elenco, annotato in due fogli, con nomi e cognomi di clienti e cifre incassate dalla compravendita di droga.

Su quei nomi e cognomi i carabinieri del paese hanno avviato delle indagini per risalire agli acquirenti del 23enne arrestato, Claudio Sava, e verificare la loro posizione di assuntori di cocaina.

© Riproduzione riservata