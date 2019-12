Bracconaggio, salvato un esemplare di poiana a Grammichele

Versava in condizioni critiche, con un'ala spezzata e senza riuscire a rimettersi in volo. Nelle campagne di Grammichele, grazie a una segnalazione, è stato messo in salvo da carabinieri di Catania, in collaborazione con la polizia municipale e i veterinari dell'Asp, un esemplare di poiana.

I militari, con la collaborazione della ripartizione Faunistico-Venatoria di Catania, hanno provveduto inoltre al ricovero del rapace per fornire le prime cure del caso e per eseguire i necessari esami radiografici per accertare l’entità delle ferite riportate. L'ipotesi è che il rapace sia stato vittima di bracconaggio.

L’esemplare appartiene a un elenco di specie tutelate non soltanto dalla legge sulla caccia ma anche dall’ordinamento internazionale, come la Convenzione di Berna e la Convenzione di Washington che tutela le specie a rischio di estinzione.

