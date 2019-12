Un pensionato di 64 anni, T.M., a Caltagirone, in provincia di Catania, ha trovato per strada, in Viale Mario Milazzo, un portafogli con 800 euro in contanti e lo ha consegnato ai carabinieri.

Il portafogli era di un altro pensionato, anch’egli 64enne, rintracciato dai militari dell’Arma dai documenti d’identità custoditi nel portamonete. L'uomo, al quale è stato riconsegnato quanto smarrito, ha ringraziato il suo concittadino.

