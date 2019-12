Incidente ad Adrano, sbanda e distrugge tre vetture in sosta

È di tre feriti, quattro auto distrutte e tre portoni sfondati il bilancio di un incidente avvenuto la scorsa notte nel centro di Adrano. Un giovane del luogo avrebbe perso il controllo della sua auto, una Porsche Cayenne, in via Catania.

Da una prima ricostruzione degli agenti di polizia intervenuti sul posto, l'auto procedeva in velocità quando si sarebbe schiantata. Indagini in corso per confermare la dinamica dell'incidente.

L'articolo completo di Orazio Caruso nell'edizione del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE