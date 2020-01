Caltagirone: perde la sciarpa durante la rapina, viene rintracciato e arrestato

La sciarpa "tradisce" un ladro e così la rapina non viene messa a segno e il giovane viene arrestato. È accaduto a Caltagirone. Ieri pomeriggio il 19enne calatino Giuseppe Boscarelli è entrato all'interno della tabaccheria in via Vttorio Emanuele con il volto travisato.

Impugnando un’arma, ha intimato al proprietario della rivendita di tabacchi di consegnargli tutto l’incasso ma quest'ultimo ha esitato e neelle fasi concitate la sciarpa del ladro è scivolata.. A quel punto il 19enne, temendo di essere riconosciuto è fuggito a mani vuote.

Nel frattempo, personale del Commissariato Distaccato di Caltagirone, è intervenuto sul posto e, grazie all'attività info investigativa è stato identificato e rintracciato il presunto autore della rapina, che è stato fermato.

Durante le perquisizioni effettuate presso i luoghi frequentati da Boscarelli è stato trovato l’abbigliamento usato durante il tentativo di rapina. Il 19enne, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’A.utorità Giudiziaria.

© Riproduzione riservata