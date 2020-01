Strade, al via a Catania il potenziamento della connessione con l'asse dei servizi

Al via il potenziamento della connessione tra la Tangenziale Ovest di Catania e l’Asse dei Servizi. Da domani infatti partiranno gli interventi per la realizzazione della nuova rotatoria sulla strada che conduce anche all’aeroporto internazionale di Fontanarossa.

Durante questa prima fase di lavori, che avrà termine entro il 30 aprile, la rampa di uscita dalla Tangenziale Ovest di Catania, denominata «Asse dei Servizi - porto - aeroporto», rimarrà chiusa al traffico per i veicoli provenienti da Messina e diretti in aeroporto.

Per raggiungere l’aeroporto, pertanto, sarà necessario uscire alla precedente uscita Catania Zia Lisa, percorrere il tratto terminale di A19 Palermo-Catania e, seguendo le indicazioni in loco, sarà possibile immettersi sull'asse dei servizi in direzione aeroporto.

L’incremento dei tempi di percorrenza per l’aeroporto è stimato in 15 minuti. Nello stesso periodo sarà chiusa al traffico anche la rampa di immissione in Tangenziale Ovest per i veicoli provenienti dall’aeroporto e diretti a Siracusa.

© Riproduzione riservata