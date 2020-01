Furto d’auto a Catania, due arresti e un minore denunciato

Erano intenti a rubare un'auto ma sono stati scoperti dai carabinieri intervenuto in via Firenze dopo una segnalazione. In manette sono finiti per tentato furto aggravato il 20enne A.G. e la 21enne D.T., mentre è stato denunciato un minore 14enne, tutti catanesi.

Intorno alle 2 di notte un cittadino ha avvertito i militari che giunti sul posto segnalato hanno visto tre uomini che stavano armeggiando su una Audi A6 parcheggiata. Alla vista dei militari sono fuggiti ma sono stati inseguiti dai carabinieri che li hanno fermati in viale Libertà, all’interno di uno stabile condominiale il cui portone era socchiuso.

Sono stati perquisiti e nella borsa della donna è stato trovato un grosso cacciavite con la punta rotta che poi è risultato perfettamente compatibile con le tracce impresse sull’autovettura oggetto del tentato furto.

© Riproduzione riservata