Picchia compagno della madre, vuole uso esclusivo della casa: arrestato ad Aci Castello

Voleva l'uso esclusivo dell'abitazione e così ha picchiato il compagno della madre. È accaduto ad Aci Castello dove un giovane di 24 anni è stato arrestato ieri sera dai carabinieri.

La vittima è stata medicata nel pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro, dove i medici lo hanno dichiarato guaribile in 30 giorni per lesioni alle ossa nasali ed escoriazioni.

Il 24enne, invece, che deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate, è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza.

Nel pomeriggio di ieri la donna aveva chiamato i carabinieri avvertendoli che il figlio per l’ennesima volta stava per picchiare il compagno e l'intervento dei militari aveva fatto sì che il 24enne si allontanasse ma in serata è avvenuta l'aggressione.

