Ruba una borsa a un'infermiera in ospedale, arrestata a Catania

Ruba la borsa a un'infermiera all'ospedale Garibaldi Nesima di Catania, una 40enne, Vincenza Contrò, è stata arrestata dai carabinieri.

Il furto era stato denunciato da un'infermiera del Reparto di Pediatria. I carabinieri hanno rintracciato l’auto, una Lancia Y di colore grigio segnalata da alcuni testimoni, in via Poulet, nel quartiere San Cristoforo, trovando in casa dell’intestatario del mezzo la donna e la borsa, da cui erano state sottratte le chiavi di casa.

Dopo l’arresto Cutrò è stata sottoposta agli arresti domiciliari in attesta del processo per direttissima.

