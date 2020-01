Viagrande, botti illegali sequestrati per la festa del patrono: una denuncia

Sequestrato dalla polizia un ingente quantitativo di materiale esplodente non autorizzato, abusivamente detenuto da un catanese che si stava apprestando ad utilizzarlo durante i festeggiamenti per la festa patronale di Viagrande, senza avere licenza.

L’uomo seppur autorizzato dal Comune ad introdurre i fuochi pirotecnici per realizzare uno spettacolo nel corso dei festeggiamenti in onore del patrono, è stato trovato in possesso di 75 chili di prodotti illegali, poichè privi di etichettatura riportante il numero di registrazione ed omologazione CE e la relativa categoria di appartenenza, in violazione dell’articoli di legge e articoli del tipo pirotecnici professionali con rischio potenzialmente lesivo.

L’uomo è stato denunciato e il materiale esplodente sequestrato: 12.140 articoli che su disposizione del magistrato di turno sono stati sottoposti a immediata distruzione.

