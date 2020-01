Mascalucia, minaccia di tagliare la testa alla madre per ottenere 100 euro

Un 28enne di Mascalucia è stato arrestato dai carabinieri per tentata estorsione ai danni della madre di 69 anni. Il figlio, che pur di ottenere 100 euro per l’acquisto della droga non aveva esitato a strattonarla violentemente minacciandola di tagliarle la testa, è fuggita di casa e si è rifugiata in casa di una vicina ed ha allertato i carabinieri.

I militari, giunti immediatamente sul posto, dopo aver rassicurato la poveretta, sono entrati nell’abitazione dell’aggressore che, vedendo i carabinieri, ha iniziato ad inveire contro la madre, minacciandola e intimando alla madre di consegnargli tutto quello che gli apparteneva, soprattutto i libretti degli assegni e i documenti dei veicoli in loro possesso, altrimenti le avrebbe tagliato la testa anche a costo di farsi 10 anni di galera.

L’arrestato, dopo la convalida dell’arresto, è stato allontanato dal domicilio con divieto di avvicinarsi ai familiari così come deciso dal giudice in sede di direttissima.

