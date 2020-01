Sventato assalto a un bancomat, paura nel cuore della notte a Valverde

Paura nella notte in corso Vittorio Emanuele a Valverde, nel Catanese, dove una banda di ladri ha tentato di fare esplodere un bancomat per poi rubarne il denaro. Azione che è mal riuscita a causa dell'intervento dei carabinieri di San Gregorio e nucleo operativo Gravina di Catania, giunti alle 3 sul posto.

L’intervento tempestivo dei militari ha messo in fuga i malviventi, che volevano far esplodere lo sportello bancomat. L’allarme è scattato alle 3.20 circa. I militari sono arrivati sul posto a sirene spiegate hanno messo in fuga i ladri costretti ad abbandonare sul posto sia la marmotta (viene così definita in gergo) contenente l’esplosivo, nonchè le due autovetture utilizzate per il colpo, una Lancia Y e una Fiat Bravo, entrambe risultate rubate.

Intervenuti gli artificieri del Reparto operativo del Comando provinciale di Catania che hanno posto in sicurezza l’ordigno, per poi lasciare spazio agli specialisti della Sezione investigazioni scientifiche che si porranno alla ricerca di impronte e tracce utili alle indagini.

© Riproduzione riservata