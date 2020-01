A Trecastagni comparse scritte antisemite nel giorno della memoria

Scritte antisemite sono state trovate ieri a Trecastagni, in provincia Catania. Incitamenti all’odio nel giorno in cui si ricorda l’orrore della Shoah.

Già in altre occasioni ignoti hanno colpito in maniera simile nel medesimo territorio, ad esempio il 25 aprile. Un atto «inqualificabile e inaccettabile» per Tiziana Drago, senatrice del M5s: «Tutta la comunità respinge al mittente queste abominevoli scritte contro il popolo ebraico, realizzate proprio in occasione di una ricorrenza così importante come il Giorno della Memoria. Un atto indecente che richiama uno dei periodi più atroci della storia. Auspichiamo che vengano al più presto cancellate e che gli inquirenti possano individuare gli autori di simili nefandezze».

