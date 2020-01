Blitz antidroga a Catania, un arresto e una denuncia

Un arresto e una denuncia nel quartiere Tondicello della Plaja. È questo il bilancio del blitz antidroga dei polizia di Catania.

Nel primo caso il pluripregiudicato Vincenzo Napoli, è stato colto in flagrante mentre vendeva una dose di cocaina a uno dei suoi "clienti". Appostatisi nella zona, nota piazza dello spaccio, gli agenti hanno atteso il momento propizio per intervenire. Manette ai polsi ancora una volta per Napoli.

P.A. invece, arrestato pochi giorni prima per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente e sottoposto agli arresti domiciliari, è stato nuovamente sorpreso a perseverare nella sua attività. Nel corso di una perquisizione domiciliare, l'uomo è stato trovato in possesso di 7 dosi di marijuana insieme al materiale per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente.

L’uomo è stato nuovamente deferito all’autorità giudiziaria e lo stupefacente è stato sequestrato.

© Riproduzione riservata