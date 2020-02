Ferito muore dopo 53 giorni, scatta l'accusa di omicidio per un 24enne di Palagonia

Carabinieri della compagnia di Palagonia hanno notificato in carcere al 24enne Davide Vinci un’ordinanza di custodia cautelare per omicidio aggravato, emesso dal Gip di Caltagirone, su richiesta della locale Procura. E’ un aggravamento di un precedente provvedimento: Vinci era detenuto per avere ferito, l’8 dicembre 2019,

Francesco Ferrao, colpendolo con cinque colpi di fucile e con numerose coltellate e bastonate. La vittima dell’aggressione è

deceduta lo scorso 30 gennaio, 53 giorni dopo il ferimento, nell’ospedale Di Cristina Benfratelli di Palermo e la Procura gli ha contestato il reato di omicidio aggravato.

