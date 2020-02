Cinese voleva imbarcarsi per Milano con un coltello nel borsone, denunciato a Catania

Un passeggero cinese di 54 anni è stato trovato in possesso di un coltello all'interno del proprio bagaglio all'aeroporto Fontanarossa di Catania. Lo scorso 6 febbraio, durante i controlli sui passeggeri in partenza per Milano-Malpensa, il personale della Polizia di Frontiera e della G.P.G. S.A.C. dell'aeroporto ha trovato un coltello a serramanico di lunghezza totale di 20 centimetri circa, di cui 7 centimetri solo la lama, curva in acciaio, nascosto all’interno del borsone di un cinese.

L'uomo è stato denunciato in stato di libertà alla locale Autorità Giudiziaria per “porto di armi oggetti atti ad offendere”.

