Aeroporto di Catania, in partenza con documenti falsi: arrestate due minorenni

Stavano provando a partire con documenti falsi. Due minorenni di nazionalità albanese, D.O. e D.X, sono state fermate e arrestate ieri intorno alle 18,30 all'aeroporto di Catania mentre cercavano di eludere i controlli mostrando alle guardie di frontiera due carte identità greche al gate di un volo in partenza per Manchester.

Attraverso l'analisi dei documenti si è resa evidente la contraffazione e tra gli oggetti presenti nei bagagli sono stati trovati invece i documenti ufficiali delle due ragazze.

Il magistrato di turno ha convalidato l’arresto e ha disposto l’immediata liberazione delle due straniere a conclusioni degli atti di rito.

