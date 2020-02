Divampa incendio in un appartamento a Catania, in uno stabile di via Vincenzo Giuffrida, e un giovane rimane ustionato al volto. A giungere in soccorso sono stati i vigili del fuoco, che sono intervenuti con una scala e automezzi. Al momento è ancora in corso l'intervento.

La vittima, un 23enne di origini colombiane, ha riportato ustioni nel volto ed è stata trasportata nel Pronto Soccorso dell’ospedale Cannizzaro.

