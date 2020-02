Marina di Ragusa, arrestati tre "topi" d'appartamento di Scordia

Tre persone sono state arrestate per furti in abitazioni estive di Marina di Ragusa, disabitate durante il periodo invernale. Lo scorso 13 dicembre, dopo essersi introdotti in 6 appartamenti del villaggio “Punta di Mola” a Marina di Ragusa ed aver rubato vari elettrodomestici e caricati su un furgone, sono stati scoperti da una guardia giurata che effettuava il suo passaggio notturno. Avendo visto un furgone uscire dal complesso, si era insospettita e ne aveva preso il numero di targa per poi segnalarla subito al 112. Nel frattempo, entrato nel complesso, aveva constatato l’effrazione di porte e finestre di alcuni appartamenti e l’accumulo di oggetti ed elettrodomestici all’esterno.

La pattuglia della Sezione Radiomobile del dipendente NOR ha intercettato il furgone che percorreva la Sp 25 e lo ha fermato. A bordo, c’erano due catanesi con vari precedenti di polizia, ma il furgone era vuoto. I militari nella circostanza avevano notato all’interno del veicolo solo due orologi da bambino di modico valore e avevano scattato foto per ulteriori approfondimenti.

Durante il sopralluogo effettuato nella mattina successiva all’interno degli appartamenti i militari hanno repertato tracce biologiche e nello specifico sangue ed impronte digitali che sono state poi inviate al RIS di Messina per gli accertamenti tecnico-scientifici di rito.

Nei giorni successivi una delle vittime dei furti ha riconosciuto come propri i due orologi da bambino e quindi la Sezione Operativa ha iniziato un’attività di intercettazione a carico dei due catanesi. Dalle intercettazioni e dagli accertamenti condotti dal RIS è emerso il coinvolgimento nei furti anche di un altro uomo, sempre catanese e con numerosi precedenti di polizia, a cui sono state attribuite le impronte e le tracce di sangue ritrovate sulla scena del crimine.

A carico di C.A., 33enne, D.S.S., 38enne, e F.S.J., 27enne, tutti di Scordia, il NOR ha così richiesto alla Procura della Repubblica di Ragusa l’emissione di un provvedimento cautelare e il gip ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare a carico dei tre indagati, riconoscendoli quali autori di sei furti. Ieri, la Sezione Operativa ha eseguito le misure, sottoponendo agli arresti domiciliari C.A. e D.S.S., mentre ha notificato il provvedimento a F.S.J., attualmente detenuto per altra causa presso la Casa Circondariale di Caltagirone.

