Da 12 anni minacciava sorella per avere denaro, arrestato a Catania

Minacciava la sorella da 12 anni per farsi dare soldi ma ieri, dopo l'ennesima richiesta, la vittima ha telefonato ai poliziotti consentendo l'arresto di Alfredo Carmelo Renda, 42enne, per tentata estorsione e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Giunti sul posto, gli agenti hanno identificato Renda che, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuto all’assunzione di bevande alcoliche, ha opposto resistenza al controllo, scalciando più volte i poliziotti che sono stati costretti, pertanto, a immobilizzarlo.

L'uomo per 12 anni chiedeva soldi alla donna per acquistare bevande alcoliche e stupefacenti. Renda è stato dunque arrestato e, su disposizione del magistrato di turno, condotto nella casa circondariale di Piazza Lanza, in attesa della celebrazione del giudizio di convalida.

