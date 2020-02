Misterbianco, nascondeva la cocaina nel sottotetto: arrestato

Il 35enne Carmelo Russo è stato arrestato dai carabinieri della Tenenza di Misterbianco per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L'uomo è stato fermato per un controllo mentre in bici percorreva via Matteotti. I militari lo hanno perquisito trovando nella tasca del giubbotto alcuni grammi di cocaina nascosti dentro un pacchetto di sigarette.

Estendendo la perquisizione nell’abitazione dell’uomo, i carabinieri hanno scoperto, sotto l'asse di legno posta nel sottotetto dell’immobile diversi involucri di plastica termosaldati contenenti complessivamente circa 50 grammi di cocaina, nonché del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in vendita.

