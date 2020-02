Belpasso, al via le demolizioni di costruzioni abusive nel parco dell'Etna

Ruspe in azione nel parco dell'Etna a Belpasso, dove verranno abbattute diverse costruzioni abusive su ordine della Procura di Catania. In contrada Timpa Magna è stato demolito un immobile di circa 100 metri quadri realizzato in assenza dei necessari titoli edilizi e del nulla osta del comune di Belpasso: struttura costruito in zona sottoposta a vincolo panoramico-paesaggistico.

Nel ‘97 i proprietari sono stati condannati con sentenza definitiva per aver edificato in violazione della normativa per

le costruzioni in zona sismica e per le opere in conglomerato cementizio e per aver alterato le bellezze naturali.

