Due fucili e munizioni in casa, arrestato a Catania

Deteneva abusivamente armi e munizioni in casa. Per questo motivo Francesco Cultraro, 34 anni, è stato arrestato dalla polizia a Catania.

Durante una perquisizione in un locale in suo uso, agenti dei Falchi della squadra mobile hanno trovato e sequestrato un fucile Beretta calibro 12, risultato provento di furto in abitazione a Giarre, un fucile con calcio e canne mozzate calibro 16 e 91 cartucce.

Dopo l'arresto Cultraro è stato condotto in carcere. La Procura disporrà accertamenti balistici sulle armi.

