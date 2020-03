Pitbull lasciato a fare la guardia senza cibo e nella sporcizia: una denuncia a Catania

Un pluripregiudicato, dedito all’attività della pesca, R.P., è indagato per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e tali da creargli gravi sofferenze. All’interno di un garage in viale Nitta, senza luce, era rinchiuso un pitbull, lasciato per fare la guardia.

È stato trovato dalla polizia intervenuta, senza cibo, nella sporcizia e impossibilitato a muoversi perché legato a una catena. L'aria entrava da una piccola grata ricavata abusivamente nella parete esterna del garage, realizzata senza l’autorizzazione del Comune di Catania che è l’Ente proprietario dell’immobile.

Sempre all’interno del garage, era allestito un deposito di attrezzatura da pesca e un frigo con il pescato ancora vivo. I poliziotti che hanno eseguito il controllo sono stati attirati dai guaiti dell’animale.

