Incendia la casa del fratello a Catania, arrestato

Minaccia il fratello e gli incendia la casa. Questa l'accusa a carico del 43enne di Catania, Orazio Privitera arrestato a dagli agenti delle volanti della questura per incendio doloso ed evasione.

Il rogo è divampato la scorsa notte, intorno alle 3.30, e ha danneggiato un monolocale in via Curia. Il fratello ha riferito che da qualche giorno l'uomo aveva un atteggiamento irascibile e minaccioso non solo verso di lui ma nei confronti dei propri familiari.

Privitera, fuggito, è stato rintracciato in via Delle Medaglie D’Oro, in evidente stato di agitazione e con in mano un accendino, accanto a dei cassonetti della spazzatura in fiamme. Ha numerosi precedenti di polizia ed è stato recluso in carcere a piazza Lanza.

© Riproduzione riservata