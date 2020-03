"Pensa alla tua famiglia", accoltellato dal cognato a Catania

Accoltellamento ieri a Catania. Un uomo, fratello della sua convivente dalla quale ha avuto due figli ancora piccoli, lo rimprovera. "Pensa alla famiglia, a comprare il latte ai bambini, invece di divertiti nei locali della movida" e lui, 22enne colombiano, estrae un coltello da una tasca e lo colpisce al viso e alla testa e fugge.

L'uomo è stato denunciato dai carabinieri della compagnia Piazza Dante per lesioni personali aggravate. La vittima è stata medicata in ospedale e giudicata guaribile in 20 giorni.

