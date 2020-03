Coronavirus, chiusura sale scommesse: a Catania 7 pattuglie dei vigili per i controlli

Le nuove direttive del governo nazionale prevedono le chiusure di sale giochi, sale scommesse e Bingo. Una situazione che, nelle ultime ore, ha creato caos ed incertezza nel settore.

In campo, per assicurare il rispetto dell'ordinanza, la polizia municipale. In Sicilia sono stati intensificati i controlli e soltanto ieri pomeriggio i vigili urbani di Catania hanno operato con sette pattuglie su tutto il territorio comunale, verificando la chiusura delle sale.

Ad Agimeg, intanto, nelle ultime ore sono arrivate tante segnalazioni di corner che hanno dovuto chiudere a seguito dei controlli della Polizia locale. "Tanti i casi in Puglia - fa sapere l'agenzia - dove, anche ieri pomeriggio, un corner in provincia di Brindisi ha dovuto abbassare le serrande dopo che la Polizia Locale insieme ai Carabinieri gli avevano intimato di chiudere, seguendo le direttive del Decreto sull’emergenza Coronavirus".

