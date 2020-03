Mazzarrone, trovati in campagna 200 chili di cavi elettrici rubati a Caltagirone

Duecento chili di cavi elettrici rubati, dei 500 denunciati lo scorso 28 febbraio da personale dell’Enel, sono stati trovati dai carabinieri della Compagnia di Caltagirone.

Il furto era avvenuto in contrada Bongiovanni, nella frazione Granieri, a Caltagirone. Ieri pomeriggio oltre 200 chili di cavi sono stati ritrovati in aperta campagna, in contrada Sciri, nel comune di Mazzarrone, nascosti tra la vegetazione.

I cavi dello spessore di 25 millimetri sono stati restituiti al personale dell’Enel (e-distribuzione).

© Riproduzione riservata