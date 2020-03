Tre minori gestivano un deposito di moto rubate: un arresto a Catania

Tre minori sono stati sorpresi dai carabinieri all'interno di un garage in via Saverio Fiducia, a Catania, mentre smontavano pezzi da alcune moto rubate. I militari, durante un servizio di controllo, insospettiti per la saracinesca abbassata a metà, sono entrati e hanno visto i tre giovani attorno a 5 motociclette.

I Carabinieri della Stazione di Sant’Agata Li Battiati hanno così arrestato un 16enne di Catania e denunciato i due complici catanesi di 15 e 16 anni. Sono tutti responsabili di ricettazione, riciclaggio ed inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.

Il 16enne è stato arrestato poiché già destinatario di una misura cautelare, emessa dall’Autorità Giudiziaria a seguito della commissione di reati contro il patrimonio, che lo obbligava a permanere all’interno di una comunità della provincia etnea dalla quale era fuggito.

I mezzi, dopo gli accertamenti di rito, saranno restituiti ai legittimi proprietari, mentre l’arrestato, così come disposto dal Tribunale per i minorenni, è stato associato all’I.P.M. di Catania Bicocca.

