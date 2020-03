Catania, il Cannizzaro raduna medici e infermieri nel "Covid team"

In aumento i ricoveri per Coronavirus a Catania. L’ospedale Cannizzaro, per fronteggiare l’emergenza, ha costituito un «Covid team» di medici e infermieri di varie unità. Il Direttore Generale, Salvatore Giuffrida, come si legge in una nota, ieri pomeriggio ha incontrato direttori e responsabili delle unità operative ai quali, «per far fronte all’ormai certa richiesta di posti letto da destinare a pazienti Covid positivi», ha chiesto dirigenti medici da assegnare in turnazione al «Covid team», senza intaccare, comunque, l’efficienza delle altre attività legate all’emergenza, che non possono essere ridimensionate.

Nella circostanza, Giuffrida ha annunciato pure che si «sta procedendo alla contrattualizzazione di dirigenti medici esterni di diverse specialità e di medici specializzandi, oltre che al reclutamento di personale infermieristico e tecnico da graduatorie vigenti».

Per l’avvio dello staff medico anticoronavirus i primi medici ci sono già, la disponibilità è stata altissima e sono attese altre adesioni, si prevede la totalità. Alla Direzione sanitaria è arrivata anche la disponibilità degli infermieri che a turno faranno parte del «Covid Team».

