Denunciati titolari e clienti di un cannabis shop a Catania

Blitz dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia di piazza Dante all'interno di un "weed shop" di Catania, negozio adibito alla rivendita di cannabis light, con annesso sexy shop.

Quattro clienti e il titolare sono stati denunciati per inosservanza delle disposizioni governative sul contenimento del coronavirus.

Durante i controlli, i militari hanno anche disposto l’interruzione dell’attività commerciale in attesa del provvedimento di sospensione e sequestrato, per accertamenti di laboratorio, circa 430 grammi di marijuana, ritenuta non compatibile con quella di libera vendita.

