A Catania un numero unico per aiutare anziani e ammalati

#AbbracciamoCRIOltreLaDistanza è questo l’hasthtag dell’iniziativa lanciata dal Comitato della Croce rossa italiana, già attivo dallo scorso lunedì, con ottimi risultati, per dare un contributo concreto all’emergenza sociale, mediante l’avvio di un numero dedicato.

“Credo che in questo periodo storico, oltre all’emergenza sanitaria, si debba far fronte anche ad un’altra emergenza, non meno importante, ovvero quella sociale – spiega il Presidente del Comitato C.R.I. Catania, Stefano Principato - per tale motivo, il Comitato della Croce Rossa di Catania, ha attivato, già dallo scorso lunedì, un centralino per emergenza sociale. Attraverso il numero unico 3346940411, attivo dalle ore 07.00 alle ore 21.00, un operatore sociale risponderà ai bisogni della comunità catanese”.

I volontari, adeguatamente formati, porteranno una carezza nell’anima di chi, in questo momento, vive situazioni di disagio emotivo. Gli anziani e le persone con malattie invalidanti sono le categorie più colpite da questo virus e, talora, la situazione viene ulteriormente aggravata dalla solitudine e dalla non autosufficienza. Infatti, non possono reperire in maniera autonoma beni di prima necessità quali spesa e farmaci. Molte persone vivono, in questa situazione di emergenza, stati d’ansia ed emozioni intense quali paura e angoscia. Tutte queste emozioni, seppur negative, sono “normali” in questo periodo ma non devono essere sottovalutate.

“Uno spazio di ascolto e la possibilità di parlare con un esperto per gestire meglio, a livello emotivo, quanto ci sta accadendo – spiega Stefano Principato – è un’attività necessaria per chi è solo e, talora, con patologie invalidanti. La consulenza è fornita gratuitamente dai volontari, ogni giorno, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00. Alla stessa categoria di soggetti, soli, privi di rete familiare a supporto, con patologie invalidanti e utilizzando anche il criterio dell’età (persone di età superiore ai 65 anni) si rivolge il servizio di consegna a domicilio di beni di prima necessità quali spesa e farmaci attraverso il numero unico 3346940411 attivo dalle ore 07.00 alle ore 21.00. Abbiamo poi fatto un ulteriore passo avanti e, sempre nell’ottica di far sentire la propria vicinanza alle fasce vulnerabili della popolazione, in un periodo in cui i rapporti umani sono limitati dall’ostacolo del non contatto fisico, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Catania ha firmato un protocollo d’intesa con l’Asp Catania per garantire la consegna dei farmaci a domicilio a soggetti tumorali over 65 o in condizioni di particolare disagio sociale”.

Infatti, mentre molte farmacie private hanno già attivato il servizio domiciliare, tale possibilità non era stata ancora prevista per quelle ospedaliere; pertanto, la consegna dei farmaci a domicilio a questa tipologia di soggetti, in collaborazione con Asp Catania, si configura come un servizio unico a livello regionale, totalmente gratuito e svolto dai volontari dalla C.R.I. Catania che si recheranno presso la farmacia ospedaliera per ritirare e consegnare il farmaco a domicilio.

“Ci tengo ad evidenziare – dichiara il presidente Principato - che, come ogni servizio da noi erogato, anche la consegna dei farmaci è totalmente gratuita e a carico di Croce Rossa Catania. Ringrazio per la particolare sensibilità dimostrata il Direttore generale dell’Asp di Catania, Dott. Maurizio Lanza, il Sindaco di Catania, Salvo Pogliese, l’Assessore al ramo, Giuseppe Lombardo e in modo particolare i nostri volontari, vero cuore pulsante della nostra associazione, che, adeguatamente formati e consapevoli dello sforzo che richiede questo particolare periodo di emergenza nazionale, agiscono h24, sempre lì dove c’è bisogno, soprattutto in un periodo in cui bisogna limitare i contatti fisici ma non quelli umani”.

© Riproduzione riservata