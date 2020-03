Acireale, evade dai domiciliari e rapina un bar: incastrato dalle telecamere

Un 36enne Vito Mauro è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Acireale per rapina aggravata in concorso e ricettazione, mentre un 42enne è stato denunciato per le stesse motivazioni e per favoreggiamento personale.

Il 36enne, il 20 marzo, avevano commesso una rapina in un bar, all’interno di un’area di servizio in via Cristoforo Colombo ad Acireale. Avevano minacciato il banconista e rubato 170 euro dalla cassa per poi fuggire con un'auto, una Fiat Panda, rubata poco prima e poi trovata dai militari.

Dalle immagini dell’impianto di videosorveglianza dell’esercizio commerciale, i militari hanno individuato la targa di una Smart, intestata alla moglie dell’uomo denunciato, che era stata utilizzata dai rapinatori per effettuare un acquisto nel bar, solo per effettuare un sopralluogo.

I due, avrebbero agito con l’ausilio di un terzo complice, in corso d’identificazione, che li ha attesi in auto durante la rapina. L’arrestato è stato condotto al carcere di Catania Piazza Lanza.

© Riproduzione riservata