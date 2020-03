Coronavirus, falsi gel igienizzanti venduti in farmacie di Catania: scattano le denunce

Un’azienda del Ragusano aveva deciso di produrre dei flaconi con all'interno saponi senza alcuna azione disinfettante ma di spacciarli come prodotti igienizzanti. A scoprire la truffa, la guardia di finanza di Catania che ha trovato i prodotti esposti in due farmacie della città. I flaconi sono stati sequestrati e il produttore ibleo sono stati segnalati alla Procura per frode in commercio.

Le fiamme gialle hanno anche sequestrato a un edicolante, che le vendeva, 18 mascherine prodotte artigianalmente dallo stesso.

Si tratta di alcune irregolarità emerse dai accertamenti eseguiti dalla guardia di finanza di Catania per fare rispettare il Dpcm per l’emergenza Coronavirus: 234 gli esercizi commerciali e 275 le persone controllate: undici le denunce.

