Maltempo nel Catanese, automobilisti rimangono bloccati a Misterbianco

Il maltempo sta cerando disagi in tutta la Sicilia. Nel catanese diverse le situazioni critiche; a Misterbianco, ieri pomeriggio, si è abbattuto un violento nubifragio.

Diversi automobilisti, in transito per via Carlo Marx, sono rimasti bloccati all'interno delle loro auto. La strada è stata invasa dall'acqua e si è trasformata in un fiume. Sono dovuti intervenire i sommozzatori del comando provinciale dei vigili del fuoco per soccorrere i residenti.

A Mascalucia, invece, poche ore prima, il campanile della chiesa di San Vito è invece andato in fiamme a causa di un sovraccarico di corrente causato da un fulmine. In azione sempre i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la chiesa.

© Riproduzione riservata