"Catania aiuta Catania", raccolti oltre 45 mila euro grazie alle donazioni di 600 persone

Oltre 40mila euro già raccolte, grazie al contributo di 600 persone, e attesi 100 mila euro che verranno donati da 2 aziende, per la famiglie indigenti del Catanese. E’ il bilancio della prima giornata dell’iniziativa 'Catania aiuta Catanià lanciata dal Comune del capoluogo etneo online e con un apposito conte corrente. A fornire il dato il sindaco Salvo Pogliese, con un video sulla propria pagina Facebook in cui sottolinea «la grande disponibilità, generosità e il grande cuore dei catanesi» a sostegno dell’iniziativa a favore di «decine di miglia di famiglie che hanno visto il proprio reddito azzerarsi» con l'emergenza Coronavirus con «un aiuto concreto».

«Nonostante siano senz'altro positivi - sottolinea il sindaco di Catania - l’annuncio del governo nazionale, e soprattutto di quello regionale, di trasferire fondi ai Comuni per sostenere le famiglie bisognose, ancora non sappiamo quando questo avverrà concretamente. Ma purtroppo sappiamo bene, invece, che non si può attendere ancora: con l’iniziativa 'Catania aiuta Catanià con le donazioni ricevute, già da metà settimana, infatti, tramite il Banco alimentare saremo in grado di garantire buoni o pacchi spesa per generi alimentari a numerose famiglie disagiate di Catania». Pogliese ricorda xhe su può donare «cliccando nella piattaforma digitale www.gofundme.com/f/catania-aiuta-catania, si sceglie 'Fai una donazionè alla causa 'Catania aiuta Catanià e si indica la somma da versare».

© Riproduzione riservata