A Gravina per un pranzo tra colleghi nonostante i divieti, denunciati 4 infermieri

Si erano dati appuntamento nell'abitazione di un amico per pranzare insieme. In piena emergenza coronavirus, come se nulla fosse e in barba ai divieti imposti dal decreto Conte per limitare i contagi da Covid-19. Quattro infermieri e un fiosioterapista sono stati denunciati dai carabinieri di Gravina di Catania, che hanno fermato i cinque.

Le cinque persone, tre donne e due uomini di età tra i 24 ed i 27 anni, si trovavano a Gravina di Catania per recarsi nella casa di una sesta persona, dove era in programma un pranzo conviviale.

Allertati dai condomini del palazzo, i carabinieri si sono recati sul posto e i cinque hanno persino esibito ai militari le rispettive autocertificazioni dove tra le motivazioni dell'uscita era riportata come giustificazione "pranzavo insieme a colleghi di lavoro".

